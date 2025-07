Fenerbahçe, Szymanski'nin golleriyle kazandı!

Yeni sezon çalışmalarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe , ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşı karşıya geldi.Portimao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1 kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 62. dakikalarda Polonyalı oyuncukaydetti. Portimnense'nin tek golünü ise 90+1'deattı.Sarı lacivertliler Portekiz kampının ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü Uniao Leiria ile karşılaşacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle sürdü.



Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Jose Mourinho, devre arasında Levent Mercan, Archie Brown, Alexander Djiku ve İrfan Can Eğribayat'ı oyundan alırken, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Çağlar söyüncü ve Dominik Livakovic'i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci-Mimovic, 68. dakikada Mert Müldür-Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın-Bartuğ Elmaz ve 87. dakikada Fred-Çağrı Fedai, Szymanski-Emirhan Arkutcu değişikliklerini yaptı.Karşılaşmaya iyi başlayan ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tutan Fenerbahçe, 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, müsabakaya kaptan olarak çıktı.Transfer sürecinde adı farklı takımlarla da anılan İrfan Can, ilk hazırlık maçında kaptanlık bandını koluna taktı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sergilediği performansla göz doldurdu.Genç oyuncu, hem ileri çıkışlarında hem de topu kullanmada başarılı bir görüntü ortaya koydu.İngiliz oyuncu, devre arasında oyundan çıktı.Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.Geçen sezonun devre arasında sarı-lacivertlilere katılan ancak başka takıma kiralanan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon forma şansı bulamamıştı.Mimovic, 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.Müsabakanın ilk yarısı oldukça sert müdahalelere sahne oldu.Oyun sık sık dururken, oyuncular arasında gerginlikler yaşandı. Portimonenseli futbolcuların üst üste sert faullerinin ardından teknik direktör Jose Mourinho da tepki gösterdi.Bir pozisyonun ardından hakeme bitirelim işareti de yapan Portekizli çalıştırıcı, yardımcı hakeme sertliğe dair uyarıda bulundu.