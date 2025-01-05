Carlo Ancelotti: "Arda Güler olabilir!"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kral Kupası'ndaki Deportiva Minera karşılaşması öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Carlo Ancelotti: 'Arda Güler olabilir!'
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05 Ocak 2025 15:08
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda ikinci lig ekiplerinden Deportiva Minera ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Deportiva Minera karşısında bu sezon fazla oynamayan oyunculara süre vereceğim." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, kalede Andriy Lunin'in olacağını söyledi ve, "Thibaut Courtois'in dinlenmeye ihtiyacı var. Bu maçta kalede Andriy Lunin oynayacak." dedi.

"ARDA GÜLER OLABİLİR"

Real Madrid'de bu sezon kaçan penaltılar dikkat çekerken, son olarak Jude Bellingham, Valencia karşılaşmasında penaltıdan yararlanamamıştı. Ancelotti, penaltı kullanacak isimlerle ilgili gelen sorunun ardından, "Buna her maçtan önce karar vereceğim. Vinicius Junior, Bellingham, Mbappe, Modric veya Arda Güler olabilir. Bakalım nasıl hissedeceğim." diye konuştu.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın son 32 tur maçında 6 Ocak Pazartesi günü Deportiva Minera ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

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