ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI İPTAL EDİLDİ

"CANLI KURTULABİLECEKLERİNE İHTİMAL VERMİYORUZ"

BABASI HORACIO SALA: "UMUTSUZUM"

Annesi Mercedes ise,"Uçağı Cardiff City'nin başkanı göndermiş. Bizi uçak konusunda kulüp yönetimi bilgilendirdi. Uçağın bir anda gözden kaybolduğunu ve hala aramayı sürdürdüklerini söylediler." dedi.

FRANSIZ POLİSİ: "SAATLERDİR KAYIP"



"HAVA ŞARTLARI ÇOK KÖTÜ DÜZEYDE DEĞİLDİ"

CARDIFF BAŞKANI MEHMET DALMAN: "ÇOK ENDİŞELİYİZ"

UÇAK, SON OLARAK KIRMIZI NOKTA İLE GÖSTERİLEN YERDE GÖRÜLDÜ

EMILIANO SALA'YI TAŞIYAN "THE PIPER MALIBU" İSİMLİ ÖZEL UÇAK







SALA'NIN SON PAYLAŞIMI: "NANTES'A VEDA"

"GALATASARAY'DAN GELEN TEKLİFİN REDDEDİLMESİ..."

Birkaç gün önce 17 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Cardiff City'e transfer olan Arjantinli forvet Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu.Cardiff City ile 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalamak için Cardiff'e geçen ve ardından Nantes'e dönerek hem eşyalarını toplayan hem de arkadaşlarıyla vedalaşan Sala'nın bindiği özel uçak, Nantes'tan Cardiff'e giderken Manş Denizi üzerinde kayboldu.Nantes'tan pazartesi gecesi Türkiye saatiyle 22:15'te kalkan uçak ile ilgili son bilgileri de Guernsey Polisi verdi. Uçak 1500 metrede iken iniş izini istediği belirtildi. Kuleye, tek motorunun çalıştığını iletti. 700 metre kala son kez sinyal alındı ve ardından uçağın sinyali kayboldu.Polis, beş uçak ve iki kurtarma teknesiyle arama yapıldığını, ancak uçağın izine rastlanamadığını bildirdi. Daha sonra kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları iptal edildi.Sala'yı taşıyan uçağın düştüğü bölgedeki arama kurtarma faaliyetleriden sorumlu müdür olan John Fitzgerald, AP'ye yaptığı açıklamada, "Bu kazanın ardından canlı olarak birinin kurtulabileceğine ihtimal vermiyoruz. Biz sadece bir anda nasıl ortadan kaybolduğuna anlam veremiyoruz. Gerçekten bir anda ortadan kaybolmuş. Bir noktadan sonra hiçbir görüşme, konuşma yok." açıklamasını yaptı.Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, Arjantin'de bir TV kanalına, "Ne olacağını bilmiyorum, ailemin bu durumdan haberi yoktu, kısa bir süre önce onlara da bilgi verdim. İnanamıyorum, umutsuzum, o her zaman hayalleri için savaşan mütevazı bir çocuktu" açıklamasını yaptı.L'Equipe'te yer alan haberde; Sala'nın bindiği "The Piper Malibu" isimli özel uçak ile hava trafik kulesinin bağlantısı 20 saat önce kaybolduğu bilgisi verildi.Fransız polisi de Sala'nın kaybolan özel uçağa bindiğini doğruladı.Fransız polisi, "Arama ve kurtarma çalışmaları, Alderney'in kuzeyinde devam ediyor. Uçakla ilgili takip sinyali birkaç saat önce kayboldu. 2 helikopter ve arama botları yeni bir bilgi için arayışlarını sürdürüyor. Ancak, henüz bir ize ulaşılamadı." açıklamasını yaptı.İngiliz Kraliyet Sahil Güvenlik birimleri, kaybolan uçağın kurtarma alanları içinde olmadığını belirtti.Büyük Britanya Meteoroloji Servisi ise uçuş sırasında hava durumunun ve rüzgar hızının çok kötü düzeyde olmadığı ancak arama çalışmaları esnasında yağış ve rüzgar hızının yükseldiğini paylaştı.Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Uçağın, Manş Denizi üzerindeyken bağlantısı kesilmiş. Son gelen haberler nedeniyle endişe duyuyoruz. Daha fazlasını söylemeden önce doğru ve kesinleşmiş bilgileri almamız lazım. Sala'nın güvenliği için çok endişeliyiz." dedi.Galatasaray yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'ya teklif götürmüştü. Fransız kulübü Arjantinliyi tutmak istediği için Galatasaray'ı geri çevirmişti.Yıldız golcü de transfer süreci açıklamalarda bulunarak Galatasaray'ın kendisini istediğini ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti. Sala, "Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" diye konuşmuştu.