CANLI | Samsunspor - Rayo Vallecano

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk ediyor.
CANLI | 1. DEVRE
SAMSUNSPOR: 1
21' Mouandilmadji
RAYO VALLECANO: 2
15' Alemao
40' Alvaro Garcia
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Mendes, Celil, Makoumbou, Tomasson, Ntcham, Holse, Marius.
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao.
Samsunspor, bu golle Rayo Vallecano karşısında geriye düştü. pic.twitter.com/oJewrynHHu
— Sporx (@sporx) March 12, 2026
GOOOLLL! Alemao'ya cevap Mouandilmadji'den geldi! Temsilcimiz Samsunspor skoru eşitledi! 1-1! pic.twitter.com/HkEIV5PCdv
— Sporx (@sporx) March 12, 2026
Rayo Vallecano, Alvaro Garcia'nın golüyle yeniden öne geçti.pic.twitter.com/PSJqzcYoe9
— Sporx (@sporx) March 12, 2026
