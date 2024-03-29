CANLI | Beşiktaş Emlakjet - Mincidelice JL Bourg

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk ediyor.
CANLI SKOR - 2. PERİYOT
BEŞİKTAŞ: 32
JL BOURG: 33
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Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.
Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
CANLI SKOR - 2. PERİYOT
BEŞİKTAŞ: 32
JL BOURG: 33
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.
Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.