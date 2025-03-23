CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.

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CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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23 Mart 2025 20:22
Son güncelleme 23 Mart 2025 21:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor

CANLI | 3. ÇEYREK

ANADOLU EFES: 43
FENERBAHÇE BEKO: 39

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Ligde 21 maçın 20'sini kazanan Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

Geride kalan süreçte 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes ise averajla 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe Beko 86-72 kazanmıştı.

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