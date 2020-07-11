Caner Erkin, imzayı atmak üzere...

Caner Erkin'in istediği rakamı Fenerbahçe kabul etmedi. Zaten devrede olan Galatasaray milli sol bek ile büyük oranda anlaştı. 2+1 yıllık sözleşme artık an meselesi...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Caner Erkin, imzayı atmak üzere...
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11 Temmuz 2020 11:49
Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kurmayların, Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erecek olan milli sol bek Caner Erkin ile büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE RAKAMI FAZLA BULDU

Caner Erkin daha önce görüşme yaptığı Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamadığı Sarı-Lacivertli kulübün Caner'in istediği rakamı fazla bulduğu bildirildi. Bu durum Cimbom'un işini kolaylaştırdı

GALATASARAY'A YABANCI DEĞİL

Galatasaray'ın Caner ile yaptığı görüşmede küçük pürüzlerin kaldığı ve 2+1 yıllık imzanın an meselesi olduğu ifade edildi. Caner, 2007-2009 arasında da Galatasaray'da forma giymişti.



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