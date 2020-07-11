Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.



Sarı-kırmızılı kurmayların, Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erecek olan milli sol bek Caner Erkin ile büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi.



FENERBAHÇE RAKAMI FAZLA BULDU



Caner Erkin daha önce görüşme yaptığı Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamadığı Sarı-Lacivertli kulübün Caner'in istediği rakamı fazla bulduğu bildirildi. Bu durum Cimbom'un işini kolaylaştırdı



GALATASARAY'A YABANCI DEĞİL



Galatasaray'ın Caner ile yaptığı görüşmede küçük pürüzlerin kaldığı ve 2+1 yıllık imzanın an meselesi olduğu ifade edildi. Caner, 2007-2009 arasında da Galatasaray'da forma giymişti.



