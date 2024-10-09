Can Çobanoğlu'ndan olay yaratan sözler!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu, olağan Divan Kurulu toplantısına açıklamalarıyla damga vurdu.
"FUTBOLCULARIMIZ ORMANA DEF-İ HACET YAPTI"
Kemerburgaz konusunda yönetime eleştiride bulunan Çobanoğlu, "O zaman başkanımız, 2 Temmuz'da Kemerburgaz'a geçeceğiz demişti, galiba öyleydi yanılmıyorsam tarihi. Sezonu orada açacağız sözüne döndü. Sezonu orada açan futbol takımımızın ormanda defi hacet yaptığını gördüm. Demek ki sezonu orada açamadık. Olabilir, gecikebilir. Niye oraya gitmediniz diye sizin üzerinizde tepinecek değiliz. Sonra sıkıntı oluyor. İletişim kanallarınızı açık tutmanız lazım." dedi.
"WINTER IS COMING!"
"Parası var diye kimse Galatasaray üyesi olamaz. Ver parayı al koltuğu diye bir şey yok." diyen Çobanoğlu, açıklamalarına, "Karaborsa ile ilgili konuşmalar oldu. Üyelerle birlikte Divan toplantımız yaklaşık 600 kişi geldi. Toplantıda havanda su dövdük. Herkes birbirine 'ne konuşuldu, ne oldu şimdi' dedi. Biz gerektiği gibi iletişimi, şeffaflığı yönetim tarafından maalesef görmedik. Sorunlardan biri bu. İnsanın aklına bir başka soru daha geliyor; karaborsayı sorduk, savcılığa gittik, başkanın söylediğinden başka bir müracaat olduğunu gördük, dedikoduyu kimin çıkardığına dair taleple gitmiş savcılığa. Bir başka şey aklımızı kurcaladı. Maç 19'daydı, 18.50'de satışta bilet vardı. Yönetici arkadaşlarımızın böyle bir işe bulaştığını düşünmüyorum, töhmet altında kalmalarını istemiyorum. Ekranlardan yok olan sitede Avrupa kupası maçında nasıl oluyor? Bunu başkasının değil, kulübümüzün içerisinde kurulacak komisyonla araştırılması yönetimi ve bizi rahatlatacaktır. Kulüpten faydalanmak isteyen varsa parazitlerin temizlenmesini sağlayacaktır." diye devam etti.
Can Çobanoğlu, son olarak, "Galatasaray'da iklim değişmeye başladı. Sevgi iklimi yerine küresel ısınma başladı. Bu ısınma başka şeylere yol açabilir. Yönetimimizin şeffaf hale geçmesin istiyorum. Geçmezse ne olur? Game of Thrones'u seyrettiniz mi? Winter is coming, o zaman kış gelir." sözlerini sarf etti.
"FUTBOLCULARIMIZ ORMANA DEF-İ HACET YAPTI"
Kemerburgaz konusunda yönetime eleştiride bulunan Çobanoğlu, "O zaman başkanımız, 2 Temmuz'da Kemerburgaz'a geçeceğiz demişti, galiba öyleydi yanılmıyorsam tarihi. Sezonu orada açacağız sözüne döndü. Sezonu orada açan futbol takımımızın ormanda defi hacet yaptığını gördüm. Demek ki sezonu orada açamadık. Olabilir, gecikebilir. Niye oraya gitmediniz diye sizin üzerinizde tepinecek değiliz. Sonra sıkıntı oluyor. İletişim kanallarınızı açık tutmanız lazım." dedi.
"WINTER IS COMING!"
"Parası var diye kimse Galatasaray üyesi olamaz. Ver parayı al koltuğu diye bir şey yok." diyen Çobanoğlu, açıklamalarına, "Karaborsa ile ilgili konuşmalar oldu. Üyelerle birlikte Divan toplantımız yaklaşık 600 kişi geldi. Toplantıda havanda su dövdük. Herkes birbirine 'ne konuşuldu, ne oldu şimdi' dedi. Biz gerektiği gibi iletişimi, şeffaflığı yönetim tarafından maalesef görmedik. Sorunlardan biri bu. İnsanın aklına bir başka soru daha geliyor; karaborsayı sorduk, savcılığa gittik, başkanın söylediğinden başka bir müracaat olduğunu gördük, dedikoduyu kimin çıkardığına dair taleple gitmiş savcılığa. Bir başka şey aklımızı kurcaladı. Maç 19'daydı, 18.50'de satışta bilet vardı. Yönetici arkadaşlarımızın böyle bir işe bulaştığını düşünmüyorum, töhmet altında kalmalarını istemiyorum. Ekranlardan yok olan sitede Avrupa kupası maçında nasıl oluyor? Bunu başkasının değil, kulübümüzün içerisinde kurulacak komisyonla araştırılması yönetimi ve bizi rahatlatacaktır. Kulüpten faydalanmak isteyen varsa parazitlerin temizlenmesini sağlayacaktır." diye devam etti.
Can Çobanoğlu, son olarak, "Galatasaray'da iklim değişmeye başladı. Sevgi iklimi yerine küresel ısınma başladı. Bu ısınma başka şeylere yol açabilir. Yönetimimizin şeffaf hale geçmesin istiyorum. Geçmezse ne olur? Game of Thrones'u seyrettiniz mi? Winter is coming, o zaman kış gelir." sözlerini sarf etti.