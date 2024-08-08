Cameron Puertas'tan Fenerbahçe'ye takip

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçlarda Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini toplayan Cameron Puertas, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi ve Dusan Tadic'i takibe aldı.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanırken, Puertas'ın bu hamlesi Fenerbahçe ile görüşme yaptığı yönünde algılandı.
37 GOLE KATKI YAPTI
25 yaşındaki İspanyol orta saha Cameron Puertas, geçtiğimiz sezon Union Saint-Gilloise formasıyla çıktığı 56 maçta 14 gol 23 asistlik performans gösterdi.
Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Puertas, on numara pozisyonunda forma giyiyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçlarda Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini toplayan Cameron Puertas, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi ve Dusan Tadic'i takibe aldı.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanırken, Puertas'ın bu hamlesi Fenerbahçe ile görüşme yaptığı yönünde algılandı.
37 GOLE KATKI YAPTI
25 yaşındaki İspanyol orta saha Cameron Puertas, geçtiğimiz sezon Union Saint-Gilloise formasıyla çıktığı 56 maçta 14 gol 23 asistlik performans gösterdi.
Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Puertas, on numara pozisyonunda forma giyiyor.
Union Saint-Gilloise'de forma giyen Cameron Puertas, Fenerbahçe ve Dusan Tadic'i takip etmeye başladı.👀pic.twitter.com/MrFoLfbycz
— Sporxtv (@sporxtv) August 8, 2024
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