Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından "Deplasman olduğu için hele 10 kişi kalınca 1 puandan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Çalımbay, "Her şeyden önce çok güzel bir maç oldu. Maçın başından sonuna kadar iki takımda kazanmak için oynadı. Biz 10 kişiyken bile kazanmak için oynadık ona göre taktik yaptık. Maça da iyi başladık kendi açımızdan güzel poziyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Dediğimiz gibi iki takım için de çok önemli, çok kritik bir maçtı. Güzel bir mücadele oldu. Ona göre de beraberlik bu oyuna, bu kaçan pozisyonlara göre normaldir. İki takımı da tebrik ediyorum. Benim takımım açısından da gerçekten iyi mücdele ettik özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. 10 kişi nasıl mücadele etmesi gerekiyorsa o şekilde mücadele yaptık ve kontra ataklar yakaladık. Onları bile değerlendirebilirdik güzel pozisyonlara girdik ama deplasman olduğu için bir puandan hele 10 kişi kalınca 1 puandan dolayı mutluyuz. Ömer Ali'nin kırmızı kart görmesi bizi üzdü çünkü sıkıntı yaşıyoruz bazı bölgelerde. En sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesiydi oda ama yapacak bir şey yok. Şimdi önümüzde bizim için çok önemli bir maç var Ankaragücü maçı. Tek hedefimiz şimdi o maçı kazanmak. Onu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Çalımbay, "Her şeyden önce çok güzel bir maç oldu. Maçın başından sonuna kadar iki takımda kazanmak için oynadı. Biz 10 kişiyken bile kazanmak için oynadık ona göre taktik yaptık. Maça da iyi başladık kendi açımızdan güzel poziyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Dediğimiz gibi iki takım için de çok önemli, çok kritik bir maçtı. Güzel bir mücadele oldu. Ona göre de beraberlik bu oyuna, bu kaçan pozisyonlara göre normaldir. İki takımı da tebrik ediyorum. Benim takımım açısından da gerçekten iyi mücdele ettik özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. 10 kişi nasıl mücadele etmesi gerekiyorsa o şekilde mücadele yaptık ve kontra ataklar yakaladık. Onları bile değerlendirebilirdik güzel pozisyonlara girdik ama deplasman olduğu için bir puandan hele 10 kişi kalınca 1 puandan dolayı mutluyuz. Ömer Ali'nin kırmızı kart görmesi bizi üzdü çünkü sıkıntı yaşıyoruz bazı bölgelerde. En sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesiydi oda ama yapacak bir şey yok. Şimdi önümüzde bizim için çok önemli bir maç var Ankaragücü maçı. Tek hedefimiz şimdi o maçı kazanmak. Onu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın