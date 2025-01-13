Çağlar Söyüncü: "Puan kaybı lüksümüz yok"

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği maçta Sarı-Lacivertliler'in ikinci golünü atan Çağlar Söyüncü, galibiyetin ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü: 'Puan kaybı lüksümüz yok'
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13 Ocak 2025 22:32
Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertliler'in ikinci golünü atan Çağlar Söyüncü, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 

"PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK"

Mücadeleyi değerlendiren Çağlar, "Maça istemediğimiz şekilde başladık ama istediğimiz noktaya geldik. Bundan sonra puan kaybı lüksümüzün olmadığını biliyoruz, bunun stresini yaşadık. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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