Çağdaş Çavuş: 'Çok iyi başladık'

Trendyol 1. Lig'de 2025-2025 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş, sezona galibiyetle başladıkları için keyifli olduklarını söyledi.Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sarıyer'in yeni toplanan ve oyun planına sahip bir takım olduğunu belirtti.Sarıyer'in kendilerine karşı savunma arkasına atılacak topları çok fazla tercih eden bir oyun oynadığını dile getiren Çavuş,dedi.Çavuş, karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikasına kötü başladıklarını, basit hatalar ve top kayıpları yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: