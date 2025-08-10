10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-081'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Çağdaş Çavuş: "Çok iyi başladık"

Iğdır FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş, Sarıyer'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

calendar 10 Ağustos 2025 01:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çağdaş Çavuş: 'Çok iyi başladık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 2025-2025 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş, sezona galibiyetle başladıkları için keyifli olduklarını söyledi.

Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sarıyer'in yeni toplanan ve oyun planına sahip bir takım olduğunu belirtti.

Sarıyer'in kendilerine karşı savunma arkasına atılacak topları çok fazla tercih eden bir oyun oynadığını dile getiren Çavuş, "Biz de ön alan baskısındaki yerleşimimiz ve direkt oyunla rakibi çözme adına analizler yapmıştık. Maça aslında çok iyi başladık ve ilk devrede oyun içerisinde ürettiğimiz pozisyonlar var." dedi.


Çavuş, karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikasına kötü başladıklarını, basit hatalar ve top kayıpları yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk 15 dakikalık periyotta zorlayıcı bir duruma soktuk, daha sonrasında oyuncu değişiklikleri ile beraber oyunu tamamen yine kontrol etmeye başladık. Rakip yine sadece uzun toplarla sonuç ve skor bulmaya çalıştı. Ön alanda topu kaybettiğimiz anlarda reaksiyonları sıklaştırdık ve baskılarımızı arttırdık. Nitekim de kazandığımız toplarla pozisyonlara girmeye başladık ve sonunda da yine bir kenar organizasyonumuzla beraber kazandığımız bir penaltı, sevindirici galibiyet aldık. Tabii ki ligin ilk maçı, ister istemez oyunun ve oyuncuların bazen durakladığı dönemler oluyor. Fakat süreç geçtikçe çok daha net bu oyunumuzun devam ettiğini herkes görecek zaten. 3 puanı aldığımız ve lige galibiyetle başladığımız için keyifliyim."

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.