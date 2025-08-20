Çağdaş Atan: 'İyi bir takıma karşı oynayacağız'

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan,dedi.Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 21 Ağustos günü saat 20.45'te Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve kaleci Muhammed Şengezer açıklamalarda bulundu.Yarın oynanacak olan mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Atan,sözlerini sarf etti.Eski takım arkadaşı Daniel Pancu'nda bu maç hakkında bilgi almadığını belirten Atan,dedi.Süper Lig'de oynayacakları lig maçlarının ertelenmesi ile ilgili konuşan Çağdaş Atan,ifadelerini kullandı.Abbosbek Fayzullaev'in transfer sürecindeki sorunların çözüldüğüne de değinen Atan,dedi.Rakibin önemli oyuncuları olduğuna vurgu yapan Çağdaş Atandiyerek sözlerini noktaladı.Kazanmak için sahada olacaklarını aktaran Muhammed Şengezer,ifadelerini kullandı.Öte yandan Başakşehir FK, basın toplantısının ardından gerçekleşen antrenmanla Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamladı.