Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.Mağlubiyetle ilgili konuşan Çağdaş Atan "Bu akşam söyleyebileceğim tek şey şu; eğer varsa öyle bir şey futbolun tanrılarının bizi terk ettiğini düşünüyorum. Bu kaçıncı böyle maç. Kaçıncı oyunu domine ediş şeklimiz, girdiğimiz pozisyonlar, topu içeri sokamayışımız, kolay cezalandırılışımız...." dedi.İstifa ile ilgili konuşan Çağdaş Atan "" ifadelerini kullandı.