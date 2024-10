Çağdaş Atan: 'Bu oyun bize ümit verdi'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, iyi oynamalarına rağmen yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Her şey kusursuza yakındı, eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti." dedi.



UEFA Konferans Ligi'nde hafta içinde Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup olduklarını hatırlatan Atan, "Hafta içi tamamen sorumlusu olarak kendimi gördüğüm ağır mağlubiyetten sonra bugün ligde puan anlamında birebir rakip olarak gözüken, yendiğimizde üste çıkabileceğimiz maçta büyük üstünlük kurduk. Oyun olarak istediğimiz her şeyi yaptık. Topa sahip olduk, iyi ataklar yaptık, ceza sahasına çok girdik, uzun pozisyonlarda vuruşlar yaptık. Berke takımını oyunda tuttu." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada önemli pozisyonlar bulduklarını anlatan Atan, şunları kaydetti:



"Net pozisyonlara giriyoruz, bir şekilde şanssızlık da var. 1-0 geriye düşüyoruz, ondan sonra oyunu çevirmeye çabalıyoruz. 0-0 ve 1-0'da oynadığımız oyun, her şey kusursuza yakındı. Eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti. Kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı, domine oyun bizi biraz daha ayağa kaldıracak gibi gözükür. Büyük bir fırsatı da kaçırdığımızın farkındayız. Kazansaydık 17 puanla diğer rakiplerimizin arkasında sıralanacaktık. Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi. Bugün takımın coşkusu çok iyiydi."



Çağdaş Atan, tedavisi süren Serdar Gürler'in, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını da sözlerine ekledi.