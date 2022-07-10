C Grubu'nda ilk maçlarda galip çıkmadı

2022 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Portekiz ve İsviçre ile Hollanda ile İsveç berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
C Grubu'nda ilk maçlarda galip çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2022 00:12
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na (EURO 2022) grup mücadelesiyle devam edildi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın dördüncü gününde, C Grubu'ndaki ilk maçta İsviçre ile Portekiz 2-2 berabere kaldı.

İsviçre, 2. dakikada Coumba Sow ve 5. dakikada Rahel Kiwic'nin attığı gollerle 2-0 öne geçerken, Portekiz 58. dakikada Diana Gomes ve 65. dakikada Jessica Silva ile bulduğu gollerle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Grubun diğer mücadelesinde ise son şampiyon Hollanda ile İsveç, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İsveç'in 36. dakikada Jonna Andersson'un golüyle öne geçtiği maçta, Hollanda'nın golü 52. dakikada Jill Roord'dan geldi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ