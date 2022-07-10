C Grubu'nda ilk maçlarda galip çıkmadı

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na (EURO 2022) grup mücadelesiyle devam edildi.



İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın dördüncü gününde, C Grubu'ndaki ilk maçta İsviçre ile Portekiz 2-2 berabere kaldı.



İsviçre, 2. dakikada Coumba Sow ve 5. dakikada Rahel Kiwic'nin attığı gollerle 2-0 öne geçerken, Portekiz 58. dakikada Diana Gomes ve 65. dakikada Jessica Silva ile bulduğu gollerle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Grubun diğer mücadelesinde ise son şampiyon Hollanda ile İsveç, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İsveç'in 36. dakikada Jonna Andersson'un golüyle öne geçtiği maçta, Hollanda'nın golü 52. dakikada Jill Roord'dan geldi.





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