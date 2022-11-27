Büyükler Takım Karate Şampiyonası sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Büyükler Takım Karate Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Karate Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 55 şehirden 500'den fazla kulüp ve yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı.
Şampiyonanın son gününde kadınlarda kumite final müsabakaları tamamlandı.
Müsabakalar sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci, Yazıcı Spor Kulübü ile Tuzla Belediyespor Kulübü üçüncü oldu.
Sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Türkiye Karate Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 55 şehirden 500'den fazla kulüp ve yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı.
Şampiyonanın son gününde kadınlarda kumite final müsabakaları tamamlandı.
Müsabakalar sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci, Yazıcı Spor Kulübü ile Tuzla Belediyespor Kulübü üçüncü oldu.
Sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
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