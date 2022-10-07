Büyükler Flöre Eskrim Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Büyükler Flöre Eskrim Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-13 Kasım'da düzenlenecek şampiyonada karşılaşmalar, Pendik Kurtköy Spor Salonu'nda yapılacak.
Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyona başvurular, 8 Kasım Salı günü sona erecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-13 Kasım'da düzenlenecek şampiyonada karşılaşmalar, Pendik Kurtköy Spor Salonu'nda yapılacak.
Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyona başvurular, 8 Kasım Salı günü sona erecek.
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