Büyükler Flöre Eskrim Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Büyükler Flöre Eskrim Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükler Flöre Eskrim Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
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07 Ekim 2022 15:22
Büyükler Flöre Eskrim Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-13 Kasım'da düzenlenecek şampiyonada karşılaşmalar, Pendik Kurtköy Spor Salonu'nda yapılacak.

Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyona başvurular, 8 Kasım Salı günü sona erecek.

 

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