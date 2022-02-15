Büyükkılıç: 'Beraberliğe bile sevinemiyoruz'

Süper Lig'de ve kupa da son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Yukatel Kayserispor'da moraller yerinde. Geçen hafta Fenerbahçe ile kupada, Galatasaray ile de ligde karşı karşıya gelen temsilcimizin iki karşılaşmadan da başarılı sonuçlar çıkartması taraftarı sevindirdi.



Ligde Galatasaray karşısında son ana kadar önde maçı sürdürmesine karşın son dakikada gelen gole galibiyeti kaçırmanın üzüntüsü yaşanan Yukatel Kayserispor'da, başarıya alıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şöyle dedi:



"Maç öyle bir havada oynandı ki, son ana kadar önde götürdüğümüz bir maçtı. Son anda gelen beraberlik golü ile galibiyeti kaçırdık. Bakınız Kayserispor bizi başarıya o kadar alıştırdı ki, beraberlik halinde bile üzülüyoruz. Temsilcimizin kupa da Fenerbahçe ardından ligde Galatasaray karşısında mücadelesi görülmeye değerdi. O kadar eksiğimiz olmasına karşın iyi mücadele ettik. Avrupa hedefine takım iyiden iyiye odaklanmış. Hikmet Hocam bu hedefin en kestirme yolunun kupa olduğunu ifade ediyordu. Demek ki o hedefte ilerleyecekler. Bizde takımımızın aldığı başarılarla mutluluğumuza mutluluk katıyoruz. Bu şehrin markaları vardır. Kayserispor, Erciyes Dağı, bazı mobilya markaları ve Erciyes üniversitesi gibi. Cumartesi günü de Giresun'u yenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi. (Kayseri Haber / Mustafa Gürbüz)





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