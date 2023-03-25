Büyükekşi: 'Şimdi Hırvatistan'ı yenmek istiyoruz'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi maç değerlendirmesinde, "Her türlü koruma önlemlerini almışlardı. Sayın bakanımız da geldi, FEderasyon başkanlarına da misafirperverlikleri için teşekkür ettik. İlk yarıda malesef iyi oynayamadık, ikinci yarıda galibiyeti almayı başardık. Burada galibiyetle başlamak önemliydi. Bazen iyi oynamadan kazanmak da önemli" sözlerini kullandı.



Hırvatistan maçıyla ilgili ise Büyükekşi, "Bizim önümüzde şimdi Hırvatistan maçı var. O maçı da kazanmak istiyoruz. En güzel sonucu alarak o maçtan çıkmak istiyoruz. 6 Şubat depreminden sonra kazanarak ülkemize armağan edebildiysek ne mutlu" diye konuştu.



İstiklal Marşımızın maç öncesi ıslıklanmasıyla ilgili ise Büyükekşi, "Biliyorsunuz Ermenistan'la yıllardır süren bir problemimiz var. Yetkililer bize güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bunlar sportif mücadeleler. Bu sportih aktiviteler inşallah iki halk arasında barış ortamı yaratır" diyerek açıklamalarını noktaladı.





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