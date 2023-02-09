Büyük ayıp: Fahiş fiyatlar durmuyor!

Depremin ardından ihtiyaç olan ürünlerde fiyat artışları yaşanıyor. Söz konusu fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı da denetim başlattı.



Yapılan açıklamada, "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazar yerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" denildi.



Online satış platformlarında karşılaştırmalı fiyat analizi yapılan sitelerde, düdük ve pilsiz el feneri setinin son bir haftada yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışı yapıldığı görülüyor. Bu setin fiyat 90 liradan 186 liraya çıkmış durumda.



Dört kişilik çadırın fiyatı ise 7 Şubat'ta 2 bin 630 lira iken, çarşamba günü itibarıyla 3 bin 347 liradan satışta sunuluyor. Yine bir uyku tulumunun ise 6 Şubat'tan 8 Şubat'a kadar fiyatının 255 liradan 268 liraya çıktığı gözlemleniyor. 6 Şubat'ta 499 liradan satılan powerbank'in fiyatı ise 7 Şubat itibarıyla 575 liradan satışta.



Depremden etkilenen bölgelerde ihtiyaç olan ürünlerden biri de pil. Bazı online satış platformlarında depremin yaşandığı ilk gün 59 liradan satılan ince kalem piller çarşamba günü itibarıyla 87 liraya çıktı.





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