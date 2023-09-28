Butler, Lillard takası sonrası: "Bucks ayartma yapmış olabilir..."

Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, Damian Lillard'ın Milwaukee Bucks'a takası hakkında şaka yollu olarak NBA'e seslendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Butler, Lillard takası sonrası: 'Bucks ayartma yapmış olabilir...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2023 11:57
Son güncelleme 28 Eylül 2023 12:05
Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, Damian Lillard'ın Milwaukee Bucks'a takası hakkında şaka yollu olarak NBA'e seslendi.

Bucks, antrenman kampı öncesi Damian Lillard'ı almak için üç takımlı bir takas düzenleyerek, bu çarpıcı hamleyle NBA gündemini sarsmıştı.

Lillard'ın takas arzusu iki aydan fazla süredir biliniyordu ve Heat ekibi, başlangıçta süperstar oyuncunun tek hedefi olarak görülüyordu.

Heat taraftarlarının Lillard-Butler ortaklığı konusunda büyük umutları olsa da, bu konuda kayda değer bir ilerleme kaydedilememesi ve antrenman kampının başlamasının yaklaşması nedeniyle, Portland Trail Blazers beklenmedik bir karar alarak Lillard'ı Bucks'a göndermişti.

Miami'de Lillard'la takım arkadaşı olma şansını kaçırmış olan Heat yıldızı Butler, Instagram hesabında NBA'in Bucks'ı 'ayartma' nedeniyle soruşturması gerektiğini esprili bir dille tavsiye ettiği bir video paylaştı:

"Hey, NBA. Bucks ayartma suçu işlemiş olabilir, bir bakmanız lazım. Cidden. Ben söyleyeyim de... Benden duymuş olmayın ama ben de birileri konuşurken duymuştum. Ayartma yapılmış olabilir, bir bakın..."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery