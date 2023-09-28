Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, Damian Lillard'ın Milwaukee Bucks'a takası hakkında şaka yollu olarak NBA'e seslendi.



Bucks, antrenman kampı öncesi Damian Lillard'ı almak için üç takımlı bir takas düzenleyerek, bu çarpıcı hamleyle NBA gündemini sarsmıştı.



Lillard'ın takas arzusu iki aydan fazla süredir biliniyordu ve Heat ekibi, başlangıçta süperstar oyuncunun tek hedefi olarak görülüyordu.



Heat taraftarlarının Lillard-Butler ortaklığı konusunda büyük umutları olsa da, bu konuda kayda değer bir ilerleme kaydedilememesi ve antrenman kampının başlamasının yaklaşması nedeniyle, Portland Trail Blazers beklenmedik bir karar alarak Lillard'ı Bucks'a göndermişti.



Miami'de Lillard'la takım arkadaşı olma şansını kaçırmış olan Heat yıldızı Butler, Instagram hesabında NBA'in Bucks'ı 'ayartma' nedeniyle soruşturması gerektiğini esprili bir dille tavsiye ettiği bir video paylaştı:



"Hey, NBA. Bucks ayartma suçu işlemiş olabilir, bir bakmanız lazım. Cidden. Ben söyleyeyim de... Benden duymuş olmayın ama ben de birileri konuşurken duymuştum. Ayartma yapılmış olabilir, bir bakın..."



