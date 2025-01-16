Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın bugün içinde Heat ekibine dönmeyi planladığı bildirildi.



The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan kaynaklar, Butler'ın cezası sona erdiğinde takımla basketbol oynamaya devam edeceğini söylediğini aktardı. Butler ve Heat'in bu sürecin sonrasında nasıl ilerleyeceğinin henüz belli olmadığı söylendi.



Butler'ın, Cuma günü Denver Nuggets'a karşı oynanacak iç saha maçında yeniden Heat forması giyeceği düşünülüyor.



Heat yıldızının yedi maçlık uzaklaştırma cezası kendisine 2.35 milyon dolara mal olurken, itiraz sürecinin devam ettiği biliniyor.



Butler geçtiğimiz hafta takım başkanı Pat Riley ile yaptığı görüşmede, Heat'ten talep ettiği takasın halen geçerliliğini koruduğunu ve uzun vadede ekibin bünyesinde yer almak istemediğini yinelemişti.



