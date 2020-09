Butler: "Henüz en iyi oyunumuzu göstermedik bile!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, geçtiğimiz gece Doğu Konferans Finalleri'ne yükselen Heat'in, ortaya koyabileceği en iyi performanslarını henüz göstermediğini söyledi.



Heat, 2014'ten bu yana ilk kez Doğu Konferansı finallerine çıktı ve dün gece Milwaukee Bucks karşısında alınan 103-94'lük 5. maç galibiyetinin ardından, Butler ligin geri kalanına bir uyarı sinyali gönderdi.



Takımının şimdiye kadarki en iyi basketbolunu oynayıp oynamadığı sorulduğunda, her zaman kendine güvenen Butler hızlı bir cevap verdi:



"Hayır, sanmıyorum. Henüz 48 dakikalık tam bir oyun oynadığımızı sanmıyorum. Ve umut verici kısmı da bu. Odaklanıp baştan sona oynamaya karar verdiğimizde, sanırım oyun çok daha kolay oluyor. Henüz bunun gerçekleştiğini sanmıyorum, ama bir sonraki turda bunu yapmalıyız."



"ASIL HEDEFİMİZ BU DEĞİL"



Heat, NBA'in yeniden başlayan sezonunun sürprizi oldu. 8-1'lik bir seriye sahip olan Miami, LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'un başı çekmesinden bu yana ilk kez bir konferans finaline yükselmeye hak kazandı.



"Bu çok şey ifade ediyor. Ama dediğin gibi, benim hedefim bu değil. Bu benim adamlarımın hedefi de değil. Bu organizasyonun amacı da değil. Kazanmak, bir şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve bence odaklandığımız şey bu. Sonraki sekiz galibiyet, önceki sekiz galibiyete göre çok daha zor olacak. Bunu biliyoruz, ama hazırız."



Butler, organizasyonun kültürünün, önceki yaz Miami ile anlaşmayı kabul ettiğinde düşündüğü kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi:



"Daha da iyi. Her zaman söylediğim gibi, biz burada sadece iş yapıyoruz. Birbirimize karşı çok dürüstüz. Maçı izlerseniz, sürekli olarak adamların konuştuğunu, ancak kimsenin bunları kişisel almadığını görürsünüz. Söyleyeceklerinizi söylersiniz ve önünüze bakarsınız. Ama bu grupla ilgili en sevdiğim şey, birbirinize karşı her zaman dürüst olabilmeniz. Kimse hiçbir şeyi kişisel almıyor, darılmıyor ve herkes çalışıyor."



"KİMSENİN NE DEDİĞİNE DİKKAT ETMEM"



Butler, Heat'in bu sezon bu kadar çabuk bir araya gelebilmesine şaşırmadığını da belirtti. Grubun ortaya koyduğu işe güvendiği için, Butler her zaman bu tür bir başarıya sahip olabileceklerine inandığını söyledi. Lakin Heat'in altı yıl sonra ilk konferans finalleri için hazırlandığından ötürü, haklı olduğunu kanıtladığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda, Butler, ölçülü bir yaklaşım sergiledi:



"Hayır, bunu cidden düşünmüyorum. İnsanların söylediklerini her türlü duyuyorsunuz, ama bu tartışmalar zaten baştan yanlış. İnsanlar kendi işlerine bakmıyorlar. Milletin her zaman söyleyecek bir şeyleri oluyor. Ve tabii ki kendi fikriniz olacak, ama ben kendim ve bu adamlar için en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Ve mutlu olduğum sürece, bu adamlar da mutlu. Ben memnunum. Kimsenin ne dediğine dikkat etmem. Yalnızca hayatımı bildiğim en iyi şekilde yaşamaya çalışırım."