A Milli Takım, EURO 2024'e mükemmel başladı!

Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.



Arda Güler , bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı

Mert Müldür'ün harika golüyle Gürcistan karşısında 1-0 öndeyiz.🚀🚀pic.twitter.com/cmMYhFSfk3



— Sporxtv (@sporxtv) June 18, 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki Arda Güler ile Kenan Yıldız'a bu önemli maçta şans verdi.İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'ta görev alan Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk heyecanlarını Gürcistan karşısında yaşadı.Montella, Gürcistan karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım maça yedek başladı.Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer almadı.Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.BVB Dortmund Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.Maçın 6. dakikasında A Milli Takımımız gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornere kafayı vuran Kaan Ayhan, topu ağlara gönderemedi.Maçın 10. dakikasında yine sol kanattan bu kez Arda Güler'in ortasında kafayı Abdülkerim vurdu. Top direğin yanından auta gitti.Maçın 11. dakikasında A Milli Takımımız gole çok yaklaştı! Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı yerden sert vuruş, direkten oyun alanına döndü.Maçın 12. dakikasında Gürcistan adına ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Mekvabishvili'nin vuruşu savunmadan sekip kaleye yöneldi. Kaleci Mert güçlükle topu kornere çeldi.Maçın 25. dakikasında A Milli Takımımız, Mert Müldür'ün olağanüstü golüyle 1-0 öne geçti. Ferdi'nin sol kanattan çizgiye inip ortaladığı top savunmadan sekip sağ çapraza açıldı. Mert Müldür'ün gelişine müthiş şutu iki direğin birleştiği noktadan ağlara gitti.Maçın 27. dakikasında Kenan Yıldız ile bir gol daha bulduk ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.Maçın 32. dakikasında Gürcistan skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan gelişen Gürcistan hücumunda ceza alanında topla buluşan Mikautadze tek dokunuşla durumu 1-1'e getirdi.Maçın 57. dakikasında kazandığımız serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kaleye çok sert bir şut çıkarttı. Kaleci Mamardashvili topu güçlükle kurtardı.Maçın 62. dakikasında Gürcistan gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan yerden ortaya ceza alanında ayak uzatan Kvaratskhelia'nın vuruşu yandan auta gitti.Maçın 65. dakikasında Arda Güler, İ-NA-NIL-MAZ bir gol attı! Kaan Ayhan'ın kazandığı topu sağ çaprazda kontrol eden Arda Güler, sağ çaprazdan uzak köşeye mükemmel bir vuruş yaptı ve takımımızı 2-1 öne geçirdi.Maçın 70. dakikasında Gürcistan yeniden beraberlik golüne yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına Kochorashvili'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.Maçın uzatma bölümlerinde Gürcistan gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın ortasında savunmadan seken top direkten döndü.Maçın 90+7. dakikasında A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mamardashvili de hücuma çıkınca kale boş kaldı ve hızlı hücumda topu sürükleyen Kerem Aktürkoğlu topu boş ağlara gönderdi.Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve A Milli Takımımız EURO 2024'teki ilk maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılmış oldu.6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.87. dakikada Zeki Çelik'in sağdan etkili ortasına altıpas önünde iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.BVB DortmundFacundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 85 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Dk. 79 Merih Demiral), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+1 Salih Özcan), Arda Güler (Dk. 79 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper YılmazMamardashvili, Kakabadze, Kverkvelia (Dk. 85 Zivzivadze), Kashia, Dvali, Tsitaishvili (Dk. 74 Lochoshvili), Mekvabishvili (Dk. 89 Altunashvili), Kochorashvili, Chakvetadze (Dk. 74 Davitashvili), Kvaratskhelia, MikautadzeDk. 25 Mert Müldür, Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 32 Mikautadze (Gürcistan): Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 89 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Kverkvelia (Gürcistan)