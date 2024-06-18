A Milli Takım, EURO 2024'e mükemmel başladı!
EURO 2024 F Grubu'nun ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 yenerek gruba 3 puanla başladı. Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
EURO 2024 F Grubu'nun ilk maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindei A Milli Futbol Takımımız, Willy Sagnol'un ekibi Gürcistan'ı 3-1 yenerek gruba 3 puanla başladı.
Signal-Iduna Park'ta oynanan maçta A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü ise 32. dakikada Giorgi Mikautadze kaydetti.
A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı
Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez bir açılış maçına 3 puanla başlamış oldu. Gürcistan ise 0 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında A Milli Takımımız, Portekiz ile karşılaşırken, Gürcistan bir diğer rakibi Çekya ile karşılaşacak.
İLK 11'DE SÜRPRİZ YOK
Signal-Iduna Park'ta oynanan maçta A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü ise 32. dakikada Giorgi Mikautadze kaydetti.
A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı
Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez bir açılış maçına 3 puanla başlamış oldu. Gürcistan ise 0 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında A Milli Takımımız, Portekiz ile karşılaşırken, Gürcistan bir diğer rakibi Çekya ile karşılaşacak.
İLK 11'DE SÜRPRİZ YOK
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki Arda Güler ile Kenan Yıldız'a bu önemli maçta şans verdi.
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'ta görev alan Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk heyecanlarını Gürcistan karşısında yaşadı.
Montella, Gürcistan karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.
Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım maça yedek başladı.
Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer almadı.
DORTMUND, KIRMIZI - BEYAZA BÜRÜNDÜ
Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.
BVB Dortmund Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.
Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.
GOLE YAKLAŞTIK!
Maçın 6. dakikasında A Milli Takımımız gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornere kafayı vuran Kaan Ayhan, topu ağlara gönderemedi.
YİNE KORNERDEN ZORLADIK
Maçın 10. dakikasında yine sol kanattan bu kez Arda Güler'in ortasında kafayı Abdülkerim vurdu. Top direğin yanından auta gitti.
DİREĞE TAKILDIK!
Maçın 11. dakikasında A Milli Takımımız gole çok yaklaştı! Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı yerden sert vuruş, direkten oyun alanına döndü.
GÜRCİSTAN ETKİLİ GELDİ
Maçın 12. dakikasında Gürcistan adına ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Mekvabishvili'nin vuruşu savunmadan sekip kaleye yöneldi. Kaleci Mert güçlükle topu kornere çeldi.
MERT MÜLDÜR'DEN OLAĞANÜSTÜ GOL!
Maçın 25. dakikasında A Milli Takımımız, Mert Müldür'ün olağanüstü golüyle 1-0 öne geçti. Ferdi'nin sol kanattan çizgiye inip ortaladığı top savunmadan sekip sağ çapraza açıldı. Mert Müldür'ün gelişine müthiş şutu iki direğin birleştiği noktadan ağlara gitti.
Maçın 27. dakikasında Kenan Yıldız ile bir gol daha bulduk ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
GÜRCİSTAN SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 32. dakikasında Gürcistan skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan gelişen Gürcistan hücumunda ceza alanında topla buluşan Mikautadze tek dokunuşla durumu 1-1'e getirdi.
HAKAN KALEYİ YOKLADI
Maçın 57. dakikasında kazandığımız serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kaleye çok sert bir şut çıkarttı. Kaleci Mamardashvili topu güçlükle kurtardı.
GÜRCİSTAN ETKİLİ GELDİ
Maçın 62. dakikasında Gürcistan gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan yerden ortaya ceza alanında ayak uzatan Kvaratskhelia'nın vuruşu yandan auta gitti.
ARDA GÜLER'DEN İNANILMAZ BİR GOL!
Maçın 65. dakikasında Arda Güler, İ-NA-NIL-MAZ bir gol attı! Kaan Ayhan'ın kazandığı topu sağ çaprazda kontrol eden Arda Güler, sağ çaprazdan uzak köşeye mükemmel bir vuruş yaptı ve takımımızı 2-1 öne geçirdi.
Maçın 70. dakikasında Gürcistan yeniden beraberlik golüne yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına Kochorashvili'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.
GÜRCİSTAN YİNE DİREĞE TAKILDI
Maçın uzatma bölümlerinde Gürcistan gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın ortasında savunmadan seken top direkten döndü.
KEREM FİŞİ ÇEKTİ!
Maçın 90+7. dakikasında A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mamardashvili de hücuma çıkınca kale boş kaldı ve hızlı hücumda topu sürükleyen Kerem Aktürkoğlu topu boş ağlara gönderdi.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve A Milli Takımımız EURO 2024'teki ilk maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.
25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0
32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili'nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1
65. dakikada ay-yıldızlılar yeniden öne geçti. Arda Güler'in ceza sahası dışından uzak mesafeden uzak direğe sert vuruşunda, meşin yuvarlak iki direğin kesiştiği noktanın yakınından filelerle buluştu: 2-1
87. dakikada Zeki Çelik'in sağdan etkili ortasına altıpas önünde iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.
Müsabakanın son anlarında milliler bir gol daha buldu. Gürcistan'ın kullandığı kornerde kalecinin de ileri çıkmasıyla meşin yuvarlağı kazanan millilerde Kerem Aktürkoğlu, yarı sahadan aldığı topla rakip kaleye kadar giderek meşin yuvarlağı 90+7. dakikada boş filelere bıraktı: 3-1
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 85 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Dk. 79 Merih Demiral), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+1 Salih Özcan), Arda Güler (Dk. 79 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkvelia (Dk. 85 Zivzivadze), Kashia, Dvali, Tsitaishvili (Dk. 74 Lochoshvili), Mekvabishvili (Dk. 89 Altunashvili), Kochorashvili, Chakvetadze (Dk. 74 Davitashvili), Kvaratskhelia, Mikautadze
Goller: Dk. 25 Mert Müldür, Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 32 Mikautadze (Gürcistan)
Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 89 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Kverkvelia (Gürcistan)
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler ile İtalya temsilcisi Juventus'ta görev alan Kenan Yıldız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk heyecanlarını Gürcistan karşısında yaşadı.
Montella, Gürcistan karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.
Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım maça yedek başladı.
Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer almadı.
DORTMUND, KIRMIZI - BEYAZA BÜRÜNDÜ
Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.
BVB Dortmund Stadyumu'nun büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.
Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.
GOLE YAKLAŞTIK!
Maçın 6. dakikasında A Milli Takımımız gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornere kafayı vuran Kaan Ayhan, topu ağlara gönderemedi.
YİNE KORNERDEN ZORLADIK
Maçın 10. dakikasında yine sol kanattan bu kez Arda Güler'in ortasında kafayı Abdülkerim vurdu. Top direğin yanından auta gitti.
DİREĞE TAKILDIK!
Maçın 11. dakikasında A Milli Takımımız gole çok yaklaştı! Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı yerden sert vuruş, direkten oyun alanına döndü.
GÜRCİSTAN ETKİLİ GELDİ
Maçın 12. dakikasında Gürcistan adına ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Mekvabishvili'nin vuruşu savunmadan sekip kaleye yöneldi. Kaleci Mert güçlükle topu kornere çeldi.
MERT MÜLDÜR'DEN OLAĞANÜSTÜ GOL!
Maçın 25. dakikasında A Milli Takımımız, Mert Müldür'ün olağanüstü golüyle 1-0 öne geçti. Ferdi'nin sol kanattan çizgiye inip ortaladığı top savunmadan sekip sağ çapraza açıldı. Mert Müldür'ün gelişine müthiş şutu iki direğin birleştiği noktadan ağlara gitti.
KENAN ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Mert Müldür'ün harika golüyle Gürcistan karşısında 1-0 öndeyiz.🚀🚀pic.twitter.com/cmMYhFSfk3
— Sporxtv (@sporxtv) June 18, 2024
Maçın 27. dakikasında Kenan Yıldız ile bir gol daha bulduk ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
GÜRCİSTAN SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 32. dakikasında Gürcistan skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan gelişen Gürcistan hücumunda ceza alanında topla buluşan Mikautadze tek dokunuşla durumu 1-1'e getirdi.
HAKAN KALEYİ YOKLADI
Maçın 57. dakikasında kazandığımız serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kaleye çok sert bir şut çıkarttı. Kaleci Mamardashvili topu güçlükle kurtardı.
GÜRCİSTAN ETKİLİ GELDİ
Maçın 62. dakikasında Gürcistan gole yaklaştı. Sol kanattan yapılan yerden ortaya ceza alanında ayak uzatan Kvaratskhelia'nın vuruşu yandan auta gitti.
ARDA GÜLER'DEN İNANILMAZ BİR GOL!
Maçın 65. dakikasında Arda Güler, İ-NA-NIL-MAZ bir gol attı! Kaan Ayhan'ın kazandığı topu sağ çaprazda kontrol eden Arda Güler, sağ çaprazdan uzak köşeye mükemmel bir vuruş yaptı ve takımımızı 2-1 öne geçirdi.
GÜRCİSTAN DİREĞE TAKILDI
ALAYIM PUSKAS ÖDÜLÜMÜ🇹🇷pic.twitter.com/lzRXRSZgC0
— Sporxtv (@sporxtv) June 18, 2024
Maçın 70. dakikasında Gürcistan yeniden beraberlik golüne yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza alanına Kochorashvili'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.
GÜRCİSTAN YİNE DİREĞE TAKILDI
Maçın uzatma bölümlerinde Gürcistan gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın ortasında savunmadan seken top direkten döndü.
KEREM FİŞİ ÇEKTİ!
Maçın 90+7. dakikasında A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi. Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mamardashvili de hücuma çıkınca kale boş kaldı ve hızlı hücumda topu sürükleyen Kerem Aktürkoğlu topu boş ağlara gönderdi.
Kerem Aktürkoğlu fişi çekti. #EURO2024pic.twitter.com/bUKVjoAGti
— Sporxtv (@sporxtv) June 18, 2024
Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve A Milli Takımımız EURO 2024'teki ilk maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.
25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0
32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili'nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1
65. dakikada ay-yıldızlılar yeniden öne geçti. Arda Güler'in ceza sahası dışından uzak mesafeden uzak direğe sert vuruşunda, meşin yuvarlak iki direğin kesiştiği noktanın yakınından filelerle buluştu: 2-1
87. dakikada Zeki Çelik'in sağdan etkili ortasına altıpas önünde iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.
Müsabakanın son anlarında milliler bir gol daha buldu. Gürcistan'ın kullandığı kornerde kalecinin de ileri çıkmasıyla meşin yuvarlağı kazanan millilerde Kerem Aktürkoğlu, yarı sahadan aldığı topla rakip kaleye kadar giderek meşin yuvarlağı 90+7. dakikada boş filelere bıraktı: 3-1
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 85 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Dk. 79 Merih Demiral), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+1 Salih Özcan), Arda Güler (Dk. 79 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü, Kenan Yıldız (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkvelia (Dk. 85 Zivzivadze), Kashia, Dvali, Tsitaishvili (Dk. 74 Lochoshvili), Mekvabishvili (Dk. 89 Altunashvili), Kochorashvili, Chakvetadze (Dk. 74 Davitashvili), Kvaratskhelia, Mikautadze
Goller: Dk. 25 Mert Müldür, Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 32 Mikautadze (Gürcistan)
Sarı kartlar: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 89 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Kverkvelia (Gürcistan)
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