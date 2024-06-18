Mert Müldür: ''Vurmaktan başka çarem yoktu!''

A Milli Takım'da Mert Müldür, Gürcistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür: ''Vurmaktan başka çarem yoktu!''
EURO 2024'te Gürcistan'a karşı takımımızın ilk golünü kaydeden Mert Müldür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür, maçla ilgili, "Bu takım bunu fazlasıyla hak etti. İlk maçımız, en önemli maçımızdı. Kazandık. Önümüzdeki 2 maçta da en güzel şekilde oynayıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz'' dedi.

Gol anını anlatan Mert Müldür, ''Gol anında vurmaktan başka imkan yoktu, orada vuracaksın abi, vuracaktım.'' ifadelerini kullandı.

Taraftar için de konuşan yıldız isim, ''Taraftara teşekkürler. Onlar sayesinde buradayız. En güzel şekilde devam edeceğiz." sözlerini sarf etti. 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
Kerem Aktürkoğlu:
Kerem Aktürkoğlu: "Maşallah maşallah kardeşime"
Arda Güler
Arda Güler'den Gürcistan galibiyeti sonrası açıklama!
Mert Müldür:
Mert Müldür: ''Vurmaktan başka çarem yoktu!''
Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!
Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!
Thibaut Courtois
Thibaut Courtois'dan Arda Güler paylaşımı!
Sporx Anasayfasına Dön