Mert Müldür: ''Vurmaktan başka çarem yoktu!''

EURO 2024'te Gürcistan'a karşı takımımızın ilk golünü kaydeden Mert Müldür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür, maçla ilgili, "Bu takım bunu fazlasıyla hak etti. İlk maçımız, en önemli maçımızdı. Kazandık. Önümüzdeki 2 maçta da en güzel şekilde oynayıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz'' dedi.

Gol anını anlatan Mert Müldür, ''Gol anında vurmaktan başka imkan yoktu, orada vuracaksın abi, vuracaktım.'' ifadelerini kullandı.

Taraftar için de konuşan yıldız isim, ''Taraftara teşekkürler. Onlar sayesinde buradayız. En güzel şekilde devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.