Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!
Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımız, ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.
A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Türkiye ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.
İŞTE İLK MAÇLARIN SONUÇLARI:
1996 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2000 | Türkiye 1-2 İtalya
2008 | Türkiye 0-2 Portekiz
2016 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2020 | Türkiye 0-3 İtalya
2024 | Türkiye 3-1 Gürcistan
Milliler, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Türkiye ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.
İŞTE İLK MAÇLARIN SONUÇLARI:
1996 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2000 | Türkiye 1-2 İtalya
2008 | Türkiye 0-2 Portekiz
2016 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2020 | Türkiye 0-3 İtalya
2024 | Türkiye 3-1 Gürcistan
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0