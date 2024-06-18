Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!

A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.



Milliler, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Türkiye ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.



İŞTE İLK MAÇLARIN SONUÇLARI:



1996 | Türkiye 0-1 Hırvatistan

2000 | Türkiye 1-2 İtalya

2008 | Türkiye 0-2 Portekiz

2016 | Türkiye 0-1 Hırvatistan

2020 | Türkiye 0-3 İtalya

2024 | Türkiye 3-1 Gürcistan



