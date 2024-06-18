Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!

Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımız, ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.

Türkiye, EURO tarihinde bir ilki başardı!
A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türkiye ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.

İŞTE İLK MAÇLARIN SONUÇLARI:

1996 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2000 | Türkiye 1-2 İtalya
2008 | Türkiye 0-2 Portekiz
2016 | Türkiye 0-1 Hırvatistan
2020 | Türkiye 0-3 İtalya
2024 | Türkiye 3-1 Gürcistan

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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