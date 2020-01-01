Butler, Heat'te neden başarılı?: "İnsanlara küfür edebiliyorum"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, bir Heat oyuncusu olarak başarılı olmasının sebebinin, takım arkadaşlarıyla karşılıklı küfürleşerek birbirlerine hesap vermeleri olduğunu söyledi.



Miami'nin geçtiğimiz akşam Indiana Pacers karşısında 2-0 öne geçmesine yardım ettikten sonra, Bleacher Report'tan Taylor Rooks'un sorusuna, Butler şu yanıtı verdi:



"Kendim olabiliyorum. İnsanlara işlerini yapmadıklarında küfür edebiliyorum, onlar da ben yapmazsam bana küfrediyorlar. Hiçbir şeyi kişisel almıyoruz. Sonraki pozisyona odaklanıyoruz, çünkü bir şey söylersem, onların iyiliği için dediğimi biliyorlar, kibarca olmayabilir, ama öyle. Ve bu şekilde devam ediyor. İnsanları görmezden gelip bir mesaj almayız, doğrudan onlara gideriz. Burada çocuklar da böyle olsun istiyorlar, bu şekilde başarılı oluyor ve harika baskebtol oynuyoruz.



Butler, Heat'in Pacers'a karşı aldığı 109-100'lük galibiyetinde 18 sayı, 7 ribaund ve 6 asist kaydetmişti.



