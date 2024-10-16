Busenaz Sürmeneli: 'Olimpiyatlarla hesaplaşmamız gerekiyor'

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörü, olimpiyatlardan bir alacağı olduğunu söyledi.Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda eden Busenaz, Anadolu Ajansı İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.Ziyaretinde AA muhabirinin sorularını cevaplayan milli boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansını, yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı.Favori gittiği Paris 2024'te çeyrek finalde elenmesi nedeniyle mental açıdan zor bir süreç yaşadığını belirten Tokyo 2020 şampiyonu Busenaz, yenilgiyi de tecrübe etmenin önemine değindi.Yeni yeni toparlanmaya başladığını dile getiren 26 yaşındaki sporcu, "" diye konuştu.Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etmesinin kendisini çok üzdüğünü aktardı.Kariyerine devam edeceğini ve bir olimpiyat daha görmeyi hedeflediğini anlatan milli boksör, "" ifadelerini kullandı.Buse Naz Çakıroğlu ile bir çok konuda kadın boksuna öncülük ettiklerini diye getiren Busenaz Sürmeneli, "Alttan gelen yeni bir jenerasyon var. Şu anda her şey güzel gidiyor. Kadın boksu çok üst seviyelere çıktı. Son iki olimpiyatta da boks madalya ve sıralamada gayet iyi. İnşallah bunun devamı gelir. İnşallah bizden sonra yeni jenerasyon da devam eder." değerlendirmesinde bulundu.Sporda yenilginin de olduğunu hatırlatan tecrübeli boksör, kulübü Fenerbahçe'ye kendisine verdiği destek için teşekkür etti.Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'nin amatör branşlara desteğinin sporcular tarafından takdir edildiğini ifade etti.Sarı-lacivertli kulübe katılmasının ardından söz konusu desteği daha iyi anladığını aktaran Busenaz, "" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin amatör sporcuya verilen değer ve imkanlar açısından genel anlamda iyi durumda olmadığını kaydeden Busenaz, "" şeklinde görüş belirtti.Busenaz Sürmeneli, ailelerin kız çocuklarına her konuda destek olması gerektiğini ifade etti.Kariyerine başladığında annesinden büyük destek gördüğünü anlatan tecrübeli sporcu, "" diye konuştu.Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin de açıklamada bulunan Busenaz, şunları kaydetti:Busenaz Sürmeneli, son günlerde boks branşının olimpiyatlardan çıkarılmasına ilişkin oluşan kamuoyunun kurumlar arası siyasetten kaynaklandığını belirtti.Konunun, sağlık probleminden dolayı gündeme gelmediğini anlatan milli boksör, şöyle konuştu:Sporcuların ring içinde rekabet ettiğini ancak ring dışında arkadaş olduğunu anlatan Busenaz, "" değerlendirmesinde bulundu.