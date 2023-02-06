Bursaspor, Yukatel Merkezefendi karşısında zorlanmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, Yukatel Merkezefendi karşısında zorlanmadı!
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05 Şubat 2023 20:28
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-73 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Semih Vural, Polat Parlak

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 24, Auguste 27, Dudzinski 2, Clemmons 4, Yiğitcan Saybir 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu 6, Dawkins 7

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 13, Harrison 10, Rogkavopoulos 12, Altan Erol 1, Gielo 3, Bilgehan Diril 2, Ayberk Olmaz 9, Hamilton 12, Muhammed Doğan Şenli 11, Gökhan Aydın

1. Periyot: 26-12

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-54

Beş faulle çıkanlar: 31.40 Harrison (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 37.32 Clemmons (Frutti Extra Bursaspor)

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