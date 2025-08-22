22 Ağustos
Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer!

Bursaspor; Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bursaspor, 2008 doğumlu 3 futbolcusunu Fenerbahçe'ye gönderdi.

Yeşil-beyazlılar; Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bursaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Pilot takımımız Nilüfer FK'da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya'ya kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

