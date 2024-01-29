Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.



Antalyaspor, 31. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Kayserispor bu gole 61'de Ali Karimi ile cevap verdi.



Kayserispor, bu sonuçla birlikte ligde 7 maç sonra puan aldı.



Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, ilk maçında puanla tanışmış oldu. Antalyaspor ise Sergen Yalçın yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürdü. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın yönetiminde ligdeki 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.



Kayserispor puanını 27 yaparken, Antalyaspor 34 puana yükseldi.



Kayserispor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



6. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti



19. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın, iki rakibini geçip ceza sahasında sert şutunda top yandan auta çıktı.



31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin pası ile kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Larsson'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



35. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.



40. dakikada kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda, Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Maçın ilk devresi Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





61. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen sarı-kırmızılı ekibini atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında, kalecinin hamle yaptığı pozisyonda Ali Karimi meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1



65. dakikada sağ kanatta Ali Karimi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna da çarparak az farkla kornere çıktı.



90. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasına gelen ortaya Buksa'nın kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



Stat: RHG EnerTürk Enerji



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek (Dk. 72 Ackah), Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı (Dk. 88 Talha Sarıarslan), Cardoso, Morte



Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri (Dk. 86 Van de Streek), Saric (Dk. 77 Erdal Rakip), Larsson, Buksa



Goller: Dk. 31 Larsson (Bitexen Antalyaspor), Dk. 61 Ali Karimi (Mondihome Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 43 Mehmet Eray Özbek, Dk. 80 Ackah (Mondihome Kayserispor), Dk. 90+3 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)



