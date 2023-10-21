Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Derbiyle ilgili değerlendirme yapan Burak Yılmaz "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz." dedi.
"SİNDİRMİYORUZ! HAZMETMİYORUZ!"
Siyah-beyazlı camiaya mesaj veren Burak Yılmaz "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray karşısında kazanabilecek oyunu oynadıklarını söyleyen Burak Yılmaz "Asla 'En kötü berabere kalmalıydık' demiyorum. Galatasaray maçını kazanabilirdik. Galatasaray'ın da zaafları var." açıklamasını yaptı.
HALİL UMUT MELER İÇİN FLAŞ SÖZLER
Halil Umut Meler'in kararlarına gönderme yapan Burak Yılmaz "Futbolcuların kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Taraftarımız bizimleydi ve aslanlar gibi geldiler, biz de onlar için oynadık. Yönetim bizimleydi ve desteklediklerini gösterdiler. Kaos ortamı sahaya yansıdıysa, başka yerlere yansıdı! Penaltı, kartlar... Beşiktaş'ta bir şey varsa 'Biz de vuralım' olmamalı. Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum. enaltıydı, frikikti, doğruydu, karttı, bu değil. Başka şeyler var sahanın içinde. Başka yerlerde kesilme var. Tık diye kesme var, götürmeme var. Ben bunları çok iyi bilirim. O yüzden Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum!" dedi.
"Halil Umut Meler'e VAR'a gittiğinde ne söylediniz?" sorusuna Burak Yılmaz, "Hangi VAR'a gittiğinde ne dedim? Çünkü çok gitti. İptal edilen penaltı da mı? 'Topa dokundu' dedim. Bana sarı kart gösterdi. Haklıymışım." şeklinde cevap verdi.
GEDSON - CHAMBERLAIN TERCİHİ
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Asla 'En kötü berabere kalmalıydık' demiyorum. Galatasaray maçını kazanabilirdik. Tercihimizi Gedson'dan yana yaptık. O da çok oynamak istiyordu. Onunla dün çok konuştuk. Chamberlein ilk 11 oyuncularımızdan bir tanesi, önemli bir futbolcumuz." şeklinde konuştu.
"BENDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ!"
Masuaku'nun neden 11'de olmadığını açıklayan Yılmaz, "Arthur Masuaku'nun neden 11 başlamadığını benden daha iyi biliyorsunuz! Milli takımdan geç geldi ve sakattı. Bakhtiyor Zaynutdinov çok olumlu değildi, Masuaku daha iyi oynamış olabilir. Hepsinin niyetini biliyoruz. Bu tercih benimdi ve geç geldiği içindi!" dedi.
"LİGE HAVLU ATMADIK!"
Genç çalıştırıcı, "Lige havlu atıldı konusuna çok girmek istemiyorum. 9 puandan, 8 puandan gelip, neler olduğunu gördük. Kaos ortamı yok. Şimdi Avrupa maçına konsantre olacağız. Taraftarlarımız Gaziantep maçında kaos olmadığını Allah'ın izniyle gösterecek. Helal olsun onlara, geldiler ve desteklerini gösterdiler. Ümraniye'de en ufak bir şey yok merak etmeyin." ifadelerini kullandı.
IGOR TUDOR AÇIKLAMASI
Igor Tudor ile ilgili soruya Yılmaz, "Igor Tudor'u kulüp yalanlıyor, bana soruyoruz! Yardımcılarını ben istedim diyorum. Ben bunlardan etkilenmiyorum. Yeni yönetim gelip bana teşekkür ettiğinde sarılıp teşekkür edeceğim. Beşiktaş, bana görev vermiş. Elimden geleni yapacağım. Hala bu yardımcılarla ilgili konuşuyorsunuz! Ben bundan etkilenmem! Sahada başka şeylerden etkilendim! Beşiktaş'ta kaos varken vuralım olmaz abi! Yakışmaz!" açıklamasını yaptı.
"BİR ZAMANLAR KRALDINIZ"
"Bir zamanlar buranın kralıydınız, şimdi kral Mauro Icardi. Onun için ne söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Mauro Icardi çok değerli bir oyuncu, Allah yolunu açık etsin. İnşallah Bayern Münih maçında bizi gururlandırırlar." ifadelerini kullandı.
AMARTEY İÇİN AÇIKLAMA
Burak Yılmaz ayrıca, "Daniel Amertey'in performansı inişli ve çıkışlı olabilir. Bizim oyuncumuz ve onun için size burada kötü bir şey söylemem. Aslan gibi bir çocuk. Eric Bailly arka adalesinden sakat. necip Uysal'dan çok mutluyuz, Beşiktaş'ın demirbaşı. Muhtemelen Bodo maçında oynayacak. Siz öğrenmeden, ben söylemiş olayım! Oyuncuların hepsinden memnunuz. İniş ve çıkışın sorumlusu benim. Ağzımdan onlar için kötü bir şey duymayacaksınız." diyerek sözlerini tamamladı.
Derbiyle ilgili değerlendirme yapan Burak Yılmaz "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz." dedi.
"SİNDİRMİYORUZ! HAZMETMİYORUZ!"
Siyah-beyazlı camiaya mesaj veren Burak Yılmaz "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray karşısında kazanabilecek oyunu oynadıklarını söyleyen Burak Yılmaz "Asla 'En kötü berabere kalmalıydık' demiyorum. Galatasaray maçını kazanabilirdik. Galatasaray'ın da zaafları var." açıklamasını yaptı.
HALİL UMUT MELER İÇİN FLAŞ SÖZLER
Halil Umut Meler'in kararlarına gönderme yapan Burak Yılmaz "Futbolcuların kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Taraftarımız bizimleydi ve aslanlar gibi geldiler, biz de onlar için oynadık. Yönetim bizimleydi ve desteklediklerini gösterdiler. Kaos ortamı sahaya yansıdıysa, başka yerlere yansıdı! Penaltı, kartlar... Beşiktaş'ta bir şey varsa 'Biz de vuralım' olmamalı. Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum. enaltıydı, frikikti, doğruydu, karttı, bu değil. Başka şeyler var sahanın içinde. Başka yerlerde kesilme var. Tık diye kesme var, götürmeme var. Ben bunları çok iyi bilirim. O yüzden Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum!" dedi.
"Halil Umut Meler'e VAR'a gittiğinde ne söylediniz?" sorusuna Burak Yılmaz, "Hangi VAR'a gittiğinde ne dedim? Çünkü çok gitti. İptal edilen penaltı da mı? 'Topa dokundu' dedim. Bana sarı kart gösterdi. Haklıymışım." şeklinde cevap verdi.
GEDSON - CHAMBERLAIN TERCİHİ
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Asla 'En kötü berabere kalmalıydık' demiyorum. Galatasaray maçını kazanabilirdik. Tercihimizi Gedson'dan yana yaptık. O da çok oynamak istiyordu. Onunla dün çok konuştuk. Chamberlein ilk 11 oyuncularımızdan bir tanesi, önemli bir futbolcumuz." şeklinde konuştu.
"BENDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ!"
Masuaku'nun neden 11'de olmadığını açıklayan Yılmaz, "Arthur Masuaku'nun neden 11 başlamadığını benden daha iyi biliyorsunuz! Milli takımdan geç geldi ve sakattı. Bakhtiyor Zaynutdinov çok olumlu değildi, Masuaku daha iyi oynamış olabilir. Hepsinin niyetini biliyoruz. Bu tercih benimdi ve geç geldiği içindi!" dedi.
"LİGE HAVLU ATMADIK!"
Genç çalıştırıcı, "Lige havlu atıldı konusuna çok girmek istemiyorum. 9 puandan, 8 puandan gelip, neler olduğunu gördük. Kaos ortamı yok. Şimdi Avrupa maçına konsantre olacağız. Taraftarlarımız Gaziantep maçında kaos olmadığını Allah'ın izniyle gösterecek. Helal olsun onlara, geldiler ve desteklerini gösterdiler. Ümraniye'de en ufak bir şey yok merak etmeyin." ifadelerini kullandı.
IGOR TUDOR AÇIKLAMASI
Igor Tudor ile ilgili soruya Yılmaz, "Igor Tudor'u kulüp yalanlıyor, bana soruyoruz! Yardımcılarını ben istedim diyorum. Ben bunlardan etkilenmiyorum. Yeni yönetim gelip bana teşekkür ettiğinde sarılıp teşekkür edeceğim. Beşiktaş, bana görev vermiş. Elimden geleni yapacağım. Hala bu yardımcılarla ilgili konuşuyorsunuz! Ben bundan etkilenmem! Sahada başka şeylerden etkilendim! Beşiktaş'ta kaos varken vuralım olmaz abi! Yakışmaz!" açıklamasını yaptı.
"BİR ZAMANLAR KRALDINIZ"
"Bir zamanlar buranın kralıydınız, şimdi kral Mauro Icardi. Onun için ne söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Mauro Icardi çok değerli bir oyuncu, Allah yolunu açık etsin. İnşallah Bayern Münih maçında bizi gururlandırırlar." ifadelerini kullandı.
AMARTEY İÇİN AÇIKLAMA
Burak Yılmaz ayrıca, "Daniel Amertey'in performansı inişli ve çıkışlı olabilir. Bizim oyuncumuz ve onun için size burada kötü bir şey söylemem. Aslan gibi bir çocuk. Eric Bailly arka adalesinden sakat. necip Uysal'dan çok mutluyuz, Beşiktaş'ın demirbaşı. Muhtemelen Bodo maçında oynayacak. Siz öğrenmeden, ben söylemiş olayım! Oyuncuların hepsinden memnunuz. İniş ve çıkışın sorumlusu benim. Ağzımdan onlar için kötü bir şey duymayacaksınız." diyerek sözlerini tamamladı.