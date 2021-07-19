Burak Elmas: Ayrılık zorunlu! İşte o 4 isim

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, takımdan ayrılmak zorunda olan 4 isim hakkında açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas, 4 futbolcu ile bizzat görüşme yaptığını ve takımdan ayrılmalarını istediğini, transfer teklifi almaları halinde değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.
Başkan Elmas'ın bire bir görüşme yaptığı 4 ismin Galatasaray'ın en yüksek maaş alan 5 futbolcusundan 4'ünün olduğu belirlendi. O isimler; Falcao, Diagne, Babel, Sofiane Feghouli,
Falcao: 5 milyon euro
Feghouli: 3.85 milyon euro
Babel: 2.5 milyon euro
Diagne: 2.4 milyon euro
BAŞKAN ELMAS'IN AÇIKLAMALARI
Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu.
Burak Elmas, 4 futbolcu ile bizzat görüşme yaptığını ve takımdan ayrılmalarını istediğini, transfer teklifi almaları halinde değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.
Başkan Elmas'ın bire bir görüşme yaptığı 4 ismin Galatasaray'ın en yüksek maaş alan 5 futbolcusundan 4'ünün olduğu belirlendi. O isimler; Falcao, Diagne, Babel, Sofiane Feghouli,
Falcao: 5 milyon euro
Feghouli: 3.85 milyon euro
Babel: 2.5 milyon euro
Diagne: 2.4 milyon euro
BAŞKAN ELMAS'IN AÇIKLAMALARI
Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu.