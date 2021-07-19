Burak Elmas: Ayrılık zorunlu! İşte o 4 isim

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas takımdan ayrılmak zorunda olan 4 futbolcu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Elmas: Ayrılık zorunlu! İşte o 4 isim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2021 18:02
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, takımdan ayrılmak zorunda olan 4 isim hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, 4 futbolcu ile bizzat görüşme yaptığını ve takımdan ayrılmalarını istediğini, transfer teklifi almaları halinde değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Başkan Elmas'ın bire bir görüşme yaptığı 4 ismin Galatasaray'ın en yüksek maaş alan 5 futbolcusundan 4'ünün olduğu belirlendi. O isimler; Falcao, Diagne, Babel, Sofiane Feghouli,

Falcao: 5 milyon euro
Feghouli: 3.85 milyon euro
Babel: 2.5 milyon euro
Diagne: 2.4 milyon euro

BAŞKAN ELMAS'IN AÇIKLAMALARI

Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.