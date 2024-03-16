Bünyamin Balcı: 'Rakipten daha fazla koşmamız gerekiyordu'

Antalyaspor oyuncusu Bünyamin Balcı, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İyi oynadıklarını söyleyen Bünyamin, " Bizim için çok önemli bir maçtı. Puan ve puanlar almak istemiştik. Maça çok iyi başladık. İlk golümü attım, onun için de çok mutluyum. İkinci yarıda çıkmak zorunda kaldım. İyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum." dedi.



Daha fazla mücadele etmeleri gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Bünyamin, " Rakipten daha çok mücadele etmemiz ve koşmamız gerektiğini biliyorduk. İyi savunma yaptık ve kazandığımız için mutluyum." sözlerini sarf etti.

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