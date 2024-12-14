Bundesliga'da taraflar yenişemedi

Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin ile VFL Bochum karşı karşıya geldi.



Stadion An der Alten Försterei'nda oynanan maçta Union Berlin ile VFL Bochum 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.



13. dakikada Bochum'un Japon futbolcusu Koji Miyoshi kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.



Konuk ekip Bochum maçtaki ilk golü atarak 1-0 öne geçti.



Bochum'un golünü 23. dakikada İbrahima Sissoko kaydetti.



Ev sahibi ekip Union Berlin'in eşitlik golü ise 33. dakikada Benedict Hollerbach attı.



İkinci yarıda Union Berlin etkili bir performans gösterse de eşitlik bozulmadı ve taraflar 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.



MAÇIN SONUCUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU



Bu sonuça birlikte Bundesliga'da Union Berlin 16 puanla 12. olurken VFL Bochum 2 puanla sonuncu sırada yer alıyor.



