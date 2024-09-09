Chicago Bulls'un, 2024-25 NBA sezonu öncesinde yıldız guardı Zach LaVine ile ilişkisini düzeltmeye odaklandığı bildirildi.



LaVine için takas seçeneklerini araştırmasına rağmen, Bulls ekibi All-Star oyuncusu için uygun bir ortak bulamamıştı.



LaVine geçtiğimiz sezon 25 maçta ortalama 19,5 sayı, 5,2 ribaund ve 3,9 asist üretmiş ancak aynı zamanda sakatlıklarla da uğraşmıştı.



Chicago Sun Times'tan Joe Cowley'e göre Bulls yöneticileri Arturas Karnisovas ve Marc Eversley, son takas gününden önce LaVine'in pazarlanabilirliğini artırmak adına kendisi ile olan gerginlikleri gidermek için çalışıyor.



Koç Billy Donovan'ın, yaz aylarında Los Angeles'ta LaVine ile bir araya gelerek bazı fikir ayrılıklarını ele aldığı söylenmişti.



Ancak Bulls organizasyonundaki bazı kişilerin, LaVine'in takımın kazanmasına yardımcı olmaya eğilimi konusunda endişesini sürdürdüğü de kayıtlara geçmişti.



Bulls ekibi, LaVine'e önümüzdeki üç sezonda toplamda 138 milyon dolar ödeyecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU