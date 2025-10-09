09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-054'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Bulls, Kevin Knox'ı kadrosuna kattı

Chicago Bulls, 2018 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçilen forvet Kevin Knox ile sözleşme imzaladı.

calendar 09 Ekim 2025 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Chicago Bulls, 2018 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçilen forvet Kevin Knox ile sözleşme imzaladı.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun aktardığına göre, Bulls yönetimi deneyimli forvet Knox ile anlaşmaya vardı.

2018 NBA Draftı'nda New York Knicks tarafından 9. sıradan seçilen Knox, takıma değerli tecrübe ve çok yönlülük katacak.


Yedi sezonluk NBA kariyerinde Knox; New York Knicks, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers ve Golden State Warriors formaları giydi.

Geçen sezon NBA'de 14 maçta görev yapan Knox, maç başına 3.3 sayı, 1.2 ribaund ve 0.4 asist ortalamaları yakaladı ve %50 isabet oranıyla şut attı.

Knox'un öne çıkan performanslarından biri ise Golden State Warriors'ın G-League takımı Santa Cruz Warriors formasıyla geldi. Burada oynadığı maçlarda 25.3 sayı ve 8.8 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
