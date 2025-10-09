Chicago Bulls, 2018 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçilen forvet Kevin Knox ile sözleşme imzaladı.HoopsHype'tan Michael Scotto'nun aktardığına göre, Bulls yönetimi deneyimli forvet Knox ile anlaşmaya vardı.2018 NBA Draftı'nda New York Knicks tarafından 9. sıradan seçilen Knox, takıma değerli tecrübe ve çok yönlülük katacak.Yedi sezonluk NBA kariyerinde Knox; New York Knicks, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers ve Golden State Warriors formaları giydi.Geçen sezon NBA'de 14 maçta görev yapan Knox, maç başına 3.3 sayı, 1.2 ribaund ve 0.4 asist ortalamaları yakaladı ve %50 isabet oranıyla şut attı.Knox'un öne çıkan performanslarından biri ise Golden State Warriors'ın G-League takımı Santa Cruz Warriors formasıyla geldi. Burada oynadığı maçlarda 25.3 sayı ve 8.8 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti.