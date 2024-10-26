maçın başında kaçırdıkları pozisyonun ardından 2 gol yediklerini söyleyerek başladı.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor maçı galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.Uygun, sözlerineDemoralize olduklarını ve oyun sistemini değiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Uygun, "dedi.Uygun, sosyal medyada küfür edildiğini belirterek, bir süre suskun kaldıktan sonra "Sosyal medyada böyle küfür eden arkadaşlar. Bakacağız, bakacağız. Herkese bakacağız. Herkes hak ettiğini alacak. Tamam." ifadelerini kullandı.