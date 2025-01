Bülent Korkmaz: Korkmaz: 'Herkes, Malatyaspor'u düşünmeli'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Esenler Erokspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, 3 puan alan oyuncularını tebrik etti. Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.



İkinci yarıda çok sayıda pozisyona girdiklerini belirten Korkmaz, "Pozisyonlara girdik ve atamadık, 1-0 her zaman için tehlikeli skordur. Zaten Malatyaspor'un genç oyuncuları ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlardı, karambolle gol atabilirlerdi ya da duran topta. 2'yi bulup rahatlayabilirdik ama maalesef biraz işi zorlaştırdık. Önemli olan 3 puandı, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.



Kendisinin de Malatyalı olduğunu hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:



"Herkesin düşünmesi lazım, niye bu takım burada, niye böyle, çünkü nihayetinde burası benim de memleketim. Yıllardır Süper Lig'de oynadı, maalesef şu an genç arkadaşlarımızla mücadele etmeye çalışıyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar, onların da bir yeterlilik seviyesi var. Malatya'ya sahip çıkmak gerekir, çok da büyük bir deprem yaşadı. Depremden sonra ayağa kalkmaya çalışıyor, spor her zaman için bütünleyici ve bağlayıcıdır. Onun için önem vermeleri lazım. Onlara da başarılar diliyorum."