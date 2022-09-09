Bülent Korkmaz'dan transfer itirafı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde oynayacakları Samsunspor maçını değerlendirdi ve geride kalan transfer dönemi için konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz'dan transfer itirafı
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09 Eylül 2022 23:04
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Pazar günü Yılport Samsunspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kazanacaklarına olan inancını dile getirdi.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin geride kalan bölümünde oyunlarını geliştirdiklerini söyledi.

Hafta sonu, şampiyonluk adaylarından Yılport Samsunspor'a karşı oynayacaklarını vurgulayan Korkmaz, "Zor bir maç ama kendi evimizde ve kendi taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Özellikle Samsunspor'un bireysel yetenekli fazla oyuncusu var. Biz yapacaklarımızı çalışıyoruz. İnşallah kendi evimizde taraftarımıza güzel bir galibiyet yaşatırız." diye konuştu.

Korkmaz, zor bir transfer döneminin sona erdiğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle ön tarafta ve savunmada iki mevkiye oyuncu alacaktık. Maalesef oyuncuların kulüplerinden veya menajerlerinden kaynaklı bu isteğimiz gerçekleşmedi. Transferde bizden kaynaklanan bir şey yoktu. En önemlisi, üçüncü kaleciyi almamız lazımdı. İnşallah onun sıkıntısını yaşamayız. Gökhan Akkan'ın gitmesi son güne kaldı. Her şeye rağmen genelde transferi doğru yaptığımızı düşünüyorum. Rekabet ortamı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bunun sonucunu alırız."

Korkmaz, artık takımın başarısı için herkesin destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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