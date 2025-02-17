Bülent Bölükbaşı: 'Biz bir anlamda istediğimizi aldık'

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'un teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Bölükbaşı, maçın dengeli başladığını anlatarak "Gördüğümüz kırmızı kart bütün her şey yani planlarımızı bozdu ama oyuncularımın göstermiş olduğu özveri sahaya konmuş oldukları efor performans hepsini tek tek kutluyorum." ifadesini kullandı.



Karşılaşmalarda eksik oynamanın zorluğuna değinen Bölükbaşı, "Biz bir anlamda istediğimizi aldık. Son anlarda beraberlik olması bizi biraz üzdü. Yukarıyı yakalama adına ilerleyen maçlarda inşallah daha iyi oyunlarla puanları toplayarak gideriz." değerlendirmesinde bulundu.







