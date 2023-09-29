"Bucks, Holiday'i göndermeden önce Giannis'e fikrini sormadı" iddiası!

Milwaukee Bucks'ın, Damian Lillard takasında Jrue Holiday'i gönderme kararı almadan önce Giannis Antetokounmpo'ya hiç danışmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Bucks, Holiday'i göndermeden önce Giannis'e fikrini sormadı' iddiası!
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29 Eylül 2023 12:43
Milwaukee Bucks'ın, Damian Lillard takasında Jrue Holiday'i gönderme kararı almadan önce Giannis Antetokounmpo'ya hiç danışmadığı iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bucks'ın Lillard için yapılan takasta Holiday'i göndermeden önce, Antetokounmpo ile bu konuda hiç konuşmadığını söyledi:

"Bu işlemde doğrudan hiçbir rolü yoktu. Aslında Jon Horst, Jrue Holiday işin içinde olduğu için bu takas fikrini Giannis Antetokounmpo'ya hiç sunmamıştı. Bu kararı ona bırakmak istemediler."

Wojnarowski, Bucks'ın Lillard'la şampiyonluk şansını ve aynı zamanda Antetokounmpo'nun sözleşmesini uzatmayı tercih etme olasılığını artırdığına inandığını bildirdi.

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