Bucks, GM Jon Horst ile yeni sözleşme imzaladı

Milwaukee Bucks, genel menajer Jon Horst ile çok yıllı yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Bucks, GM Jon Horst ile yeni sözleşme imzaladı
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25 Nisan 2025 12:23
Milwaukee Bucks, genel menajer Jon Horst ile çok yıllı yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Horst'un menajeri Brian Elfus tarafından tamamlanan bu anlaşma, takımın yönetim kadrosunda istikrarı sürdürme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Eski sözleşmesi sona yaklaşan Horst'un adı, son haftalarda Phoenix Suns ve Detroit Pistons gibi üst düzey yönetici arayışındaki takımlarla anılıyordu. Ancak Bucks, Horst'un Milwaukee'ye olan bağlılığına güvenerek kritik bir hamleyle onu takımda tutmayı başardı.

2017'den bu yana takımın genel menajeri olarak görev yapan Horst, Jrue Holiday ve Damian Lillard gibi yıldızların transferinde öncü rol üstlendi. Aynı zamanda Giannis Antetokounmpo'nun uzun vadeli sözleşmelerle takımda tutulmasını da sağladı. Cesur ve sonuç odaklı hamleleriyle tanınan Horst, Bucks'ı şampiyonluk hedefi olan bir organizasyona dönüştürmede kilit rol oynadı.

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