Bucaspor 1928 fırsat tepti

Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Bucaspor 1928 fırsat tepti
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26 Ocak 2025 13:40
2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini Play-Off olarak belirleyen Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak fırsat tepti. Başkent'te 2 puan bırakan sarı-lacivertliler 28 puana yükselse de Play-Off hattına yaklaşamadı.

Geçen hafta takımının başında çıktığı ilk maçta 3-2'lik Erbaaspor galibiyetiyle başlangıç yapan teknik direktör Tuna Üzümcü, mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

Ankara Demirspor deplasmanında erken golle öne geçtiklerini belirten Üzümcü, "5'inci dakikada golü bulduk. Farkı artırabilirdik. Beraberliğe sevinemeyiz. Önümüzde çok maç var, mücadelemiz sürecek" dedi.
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