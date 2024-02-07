Bucaspor 1928'den kadrosuna 11. takviye

TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928, 33 yaşındaki kaleci Bayram Olgun'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928'den kadrosuna 11. takviye
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07 Şubat 2024 14:35
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, ara transfer döneminde 11'inci futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, son olarak Çorum FK'da görev yapan 33 yaşındaki kaleci Bayram Olgun'u renklerine bağladı. Bayram'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ankaragücü'nde kariyerine başlayan tecrübeli eldiven, Bugsaşspor, Manisaspor, Menemen FK, Tuzlaspor, Kocaelispor, Afyonspor, Iğdır FK ve Çorum FK'da görev yaptı. Devre arasında 11 as futbolcusu ayrılan Bucaspor 1928, daha önce Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Metin Arda Çetin, Nizamettin Çalışkan, Osman Işıklı, Ömer Şişmanoğlu, Şerif Doğan, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etmişti. 

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