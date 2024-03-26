Bucaspor 1928'de Ömer Şişmanoğlu farkı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasında kadrosu önemli oranda dağılmasına rağmen yaptığı 11 tecrübeli transferle üst üste 7 galibiyet alıp bitime 6 maç kala şampiyonluk yarışına tekrar ortak olan Bucaspor 1928'de yıldız golcü Ömer Şişmanoğlu kalitesini ortaya koymaya başladı.



Takımda ilk yarıdan kalan Yasin Öztekin, Erhan Çelenk, Mehmet Sak gibi tecrübeli isimleri ara transferde Ömer Şişmanoğlu, Nizamettin Çalışkan, Çağrı Ortakaya, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım ve Bayram Olgun ile takviye edip zirve yürüyüşü başlatan sarı-lacivertlilerde devre arasında Iğdır FK'dan gelen Ömer kısa sürede uyum sağladı. Kariyerinde Beşiktaş dahil Süper Lig'de birçok takımda forma giyen 34 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu, Buca'da 9 lig maçında 4 gol attı. Bucaspor 1928, yıldız golcüsünün ağları sarstığı her maçı kazandı. Şampiyonluk yarışında grubun en tecrübeli kadrosuna sahip olmanın avantajını kullanmak isteyen Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk, attığı 8 golle takımın en skorer ismi konumunda.



ARDA GURURU



Bucaspor 1928, altyapıdan yetişerek U18 Milli Takımı'na seçilen Arda Usluoğlu'nun performansıyla gurur duydu. Arda, U18 Milli Takım'ın Antalya'da Moldova'yı 2-1 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi. Sarı-lacivertli kulüp genç futbolcuyla ilgili, "Akademimizden yetişerek Bucaspor 1928 Kulübümüz ve U18 Milli Takımımız ile çıktığı karşılaşmalarda üstün bir performans sergileyerek, dikkatleri üzerine çekerek Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulan Arda Usluoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" açıklamasını yaptı.



