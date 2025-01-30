New York Knicks, Jalen Brunson'ın 30 sayı ve 15 asistlik performansıyla Denver Nuggets'ı 122-112 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.



OG Anunoby 23 sayıyla takımın en skorer ikinci ismi olurken, Karl-Anthony Towns 14 sayı, 10 ribaund ve 5 asist kaydetti.



Jamal Murray, beş maçlık mevcut deplasman yolculuğunda oynadığı üç maçta da galip gelemeyen Nuggets adına 33 sayı buldu. Nikola Jokic 17 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle maçı tamamlarken, Russell Westbrook 14 sayı ve 14 ribaundla oynadı.



Nuggets, Cuma gecesi Philadelphia 76ers ile karşı karşıya gelecek. Knicks ise Cumartesi gecesi Los Angeles Lakers'ı ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Nets 104-83 Hornets

Pistons 119-133 Pacers

Raptors 106-82 Wizards

Bulls 100-122 Celtics

Cavalies 126-106 Heat

Kings 104-117 76ers

Mavericks 137-136 Pelicans

Clippers 128-116 Spurs

Timberwolves 121-113 Suns

Warriors 116-109 Thunder



