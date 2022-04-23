Bruno Peres sakatlanıp çıktı!

Trabzonspor Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta takımı adına ilk golü kaydeden bordo-mavili futbolcu Bruno Peres, Matias Vargas ile girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Bruno Peres sakatlanıp çıktı!
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23 Nisan 2022 21:13
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta sağ beki Bruno Peres'den kötü haber geldi.

Bordo mavili ekipte Bruno Peres 26. dakikada Matias Vargas ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli isim oyuna devam edemedi.

Sedyeyle kenara taşınan yıldız oyuncunun yerine Ahmet Can Kaplan oyuna dahil edildi.

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