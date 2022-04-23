Trabzonspor'un Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta sağ beki Bruno Peres'den kötü haber geldi.
Bordo mavili ekipte Bruno Peres 26. dakikada Matias Vargas ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli isim oyuna devam edemedi.
Sedyeyle kenara taşınan yıldız oyuncunun yerine Ahmet Can Kaplan oyuna dahil edildi.
Bordo mavili ekipte Bruno Peres 26. dakikada Matias Vargas ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli isim oyuna devam edemedi.
Sedyeyle kenara taşınan yıldız oyuncunun yerine Ahmet Can Kaplan oyuna dahil edildi.