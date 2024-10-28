Bruno Fernandes'ten Erik ten Hag'a veda!

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, görevden alınan teknik direktör Erik ten Hag için veda paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruno Fernandes'ten Erik ten Hag'a veda!
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28 Ekim 2024 15:51
Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, görevden alınan Erik ten Hag için paylaşım yaptı.

Portekizli orta saha oyuncusu, yaptığı paylaşımda Erik ten Hag'a veda etti.

Bruno Fernandes açıklamasında, "Her şey için teşekkürler patron. Güveniniz ve birlikte paylaştığımız anlar için size minnettarım. Sizin için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag konusunda taraftarlara da mesaj gönderen Bruno Fernandes, "Son dönemin hepimiz için harika geçmediğini bilsek de umarım taraftarlarımız Erik'in kulübümüz için yaptıklarını aklında tutar." sözlerini kullandı.

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